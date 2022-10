Città Metropolitana di Genova, il 6 novembre si vota: entro il 17 ottobre la presentazione delle liste

Si avvicina la data del 6 novembre, il giorno delle consultazioni elettorali di secondo livello della Città Metropolitana ed in queste settimane il team di funzionari che dovrà gestire le operazioni sta organizzando l'evento in maniera da garantire una partecipazione numerosa agli amministratori comunali che sceglieranno i futuri consiglieri metropolitani. I segretari dei 67 comuni del territorio stanno comunicando in questi giorni il numero esatto e le anagrafiche degli aventi diritto al voto, ovvero tutti i sindaci e consiglieri in carica al 2 ottobre 2022, ed il prossimo passo verso l'election day metropolitano è previsto per domenica 16 ottobre dalle ore 8 alle ore 20 e lunedì 17 ottobre dalle ore 8 alle ore 12, date in cui l'ufficio elettorale in Piazzale Mazzini 2 rimarrà aperto per la ricezione delle liste dei candidati a consigliere metropolitano.

Ricordiamo inoltre che le liste potranno contenere da un minino di 9 a un massimo di 18 nomi, scelti tra gli aventi diritto al voto, in cui comunque dovrà essere garantito il 40% al genere meno rappresentato, e dovranno essere sottoscritte da almeno il 5% degli elettori.