Cisl Savona: "Bene il Patto per l’Industria, priorità a investimenti, filiere e formazione"

La Cisl di Savona accoglie con favore la proposta del Patto per l’Industria lanciata dalla Presidente dell’Unione Industriali durante l’assemblea annuale dell’associazione, sottolineando l’importanza di un’azione condivisa tra imprese, istituzioni e sindacato per lo sviluppo economico del territorio.

"Siamo favorevoli e pronti a collaborare attivamente a questa iniziativa – spiega Simone Pesce, responsabile Cisl Savona –. È fondamentale individuare le necessità più urgenti del territorio, valorizzare le potenzialità locali e definire priorità chiare, attraverso un confronto e un coordinamento duraturo tra tutti i soggetti coinvolti".

Pesce evidenzia come negli ultimi mesi la provincia di Savona abbia registrato un segnale positivo, con un aumento di 179 imprese nel solo ultimo trimestre. Tuttavia, rimarca la necessità di superare l’approccio emergenziale per puntare su una programmazione strutturata dello sviluppo economico.

"Investimenti pubblici e privati, insediamenti produttivi, valorizzazione di filiere e comparti, contrattazione di secondo livello, formazione primaria e continua, infrastrutture e politiche energetiche sono i temi chiave da affrontare per favorire la crescita e creare lavoro stabile e di qualità per le future generazioni".

La Cisl sottolinea tre priorità nel Patto per l’Industria: nuovi investimenti e insediamenti produttivi, valorizzazione dei comparti e delle filiere esistenti e formazione del personale, elementi indispensabili per consolidare il tessuto produttivo savonese.

"Ci auguriamo che la proposta avanzata dalla Presidente dell’Unione Industriali si traduca presto in azioni concrete e condivise, per costruire insieme un futuro sostenibile e prospero per il nostro territorio", conclude Simone Pesce.

