Cisl Fp Liguria: "Il Comune ritarda da sei mesi il pagamento su progetti dei dipendenti comunali"

“Pagare i lavoratori oppure assumere altro personale, non ci sono altre alternative per garantire i servizi che vengono effettuati spesso nel week end o in situazioni di emergenza”. Così Cinzia Maniglia, segretaria regionale Cisl Fp Liguria che lancia l’allarme: “Da mesi i dipendenti di Anagrafe e Stato Civile, Servizi Educativi e Cimiteri stanno aspettando i pagamenti delle attività straordinarie svolte nel 2025: si tratta di personale che ha garantito servizi essenziali spesso lavorando nel week end o in situazioni di emergenza. Rifiutiamo la a solita scusa della lentezza burocratica. La verità è che anche gli uffici che dovrebbero sbloccare i pagamenti (Risorse Umane e uffici finanziari) sono ridotti allo stremo, schiacciati da carichi di lavoro insostenibili e mancanza di personale" denuncia Maniglia. Che prosegue: “Chi lavora ha diritto a tempi di pagamento certi e dignitosi. Entro questo mese tutti i progetti del 2025 dovranno essere pagati. E per tutte le attività dell'anno in corso non saranno tollerati ulteriori ritardi: ci aspettiamo puntualità. E chiediamo piano straordinario per potenziare gli organici e alleggerire i settori chiave ormai al collasso. Il tempo delle parole è finito – conclude Cinzia Maniglia –. Il Comune deve rispettare chi lavora e garantire dignità sia a chi offre i servizi ai cittadini, sia a chi, negli uffici interni, è costretto a lavorare in perenne emergenza".

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