Cinque Terre: festeggia in mare il matrimonio di un amico, annega e muore

di Redazione

Il giovane quando si è tuffato è apparso subito in difficoltà forse a causa di malore

Un ragazzo di 25 anni, da tempo residente a Montemarcello, è annegato nelle acque davanti al Persico di Tramonti tra il promontorio di Porto Venere e le Cinque Terre. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio con una telefonata degli amici dello straniero alla Capitaneria di porto della Spezia.

Il gruppo di amici si trovava in barca per una giornata di divertimento, un modo per festeggiare l'addio al celibato di uno di loro. Quando il gambiano si è tuffato è apparso subito in difficoltà forse a causa di malore e in pochi secondi la situazione è diventata disperata. Sul posto sono arrivati i soccorritori e gli uomini della Capitaneria ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

E' la terza vittima del mare spezzino in questa estate: due settimane fa, nelle acque di Monterosso, era annegato a cuasa di un malore un ragazzo indiano di 25 anni e domenica scorsa un anziano di 85 anni è annegatoa alla Palmaria sempre per un malore dopo un tuffo.