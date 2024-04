Cinque Terre al cinema: arriva in sala "Luca" del genovese Casarosa per Pixar Disney

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo Soul (uscito a marzo) e Red (arrivato nei cinema l'11 aprile) , debutta il 25 aprile in sala anche un terzo film animato Disney/Pixar che in pieno periodo del Covid, aveva esordito, nel 2021, direttamente sulla piattaforma Disney+.. E' Luca del genovese Enrico Casarosa (cineasta candidato due volte all'Oscar, la prima nel 2012 con il corto animato La Luna), ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l'originale, una città immaginaria tra Genova e le Cinque Terre, con un attore non protagonista come il gatto Seppia, nella realtà la mascotte di Boccadasse.

Protagonista è Luca, tredicenne che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Avventure condivise il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua. Casarosa, classe 1971, nel film torna ai luoghi della sua crescita in Liguria e in particolare le Cinque terre, ma in un'epoca diversa, individuabile tra fine anni '50 e inizio anni '60. Un'Italia piena di sole, speranze, voglia di libertà (simboleggiata nel film dal desiderio dei protagonisti di lanciarsi nel mondo a cavallo di una Vespa).

"Ero un bambino timido molto protetto dalla mia famiglia - aveva spiegato il cineasta - e quando ho incontrato il mio migliore amico a 11 anni il mio mondo si è aperto. In quelle estati cresci e trovi te stesso". Quelle amicizie "ci aiutano a trovare noi stessi e a capire chi vogliamo essere".

Il film prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), è stato nominato all'Oscar e al Golden Globe come miglior film d'animazione. Abbinato al lungometraggio c'è il corto Pixar Animation Studios, vincitore dell'Academy Award nel 2002, Pennuti spennati, scritto e diretto da Ralph Eggleston e prodotto da Karen Dufilho-Rosen. Nella storia uno stormo di uccellini si prende gioco di un grosso uccello che cerca di unirsi a loro sul filo del telefono.