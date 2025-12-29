Cina: il giacimento di Tarim supera i 2 miliardi di kWh solari
di R.S.
L’energia prodotta può coprire il fabbisogno annuo di più di 1,8 milioni di persone
Il giacimento petrolifero di Tarim, gestito da PetroChina nello Xinjiang, ha superato i 2 miliardi di kWh di produzione annua di energia solare. Il sito conta cinque grandi impianti centralizzati per 2,6 milioni di kW installati e oltre 200 impianti fotovoltaici distribuiti.
L’energia prodotta può coprire il fabbisogno annuo di più di 1,8 milioni di persone, evitando l’uso di circa 600 mila tonnellate di carbone e riducendo le emissioni di CO₂ di oltre 1 milione di tonnellate. Solo l’8% dell’elettricità è utilizzata direttamente nel giacimento, mentre il resto viene immesso nella rete, contribuendo alla transizione energetica di una delle principali basi energetiche della Cina.
