Ciclabile Riviera dei Fiori: abbattimento ponte Taggia-Riva in corso, riapertura entro estate 2026

Proseguono i lavori di demolizione del ponte tra Taggia e Riva Ligure dell'ex ferrovia, da tempo riconvertita a ciclopedonale, intervento inserito nel progetto di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente Argentina, finanziato con oltre 17 milioni di euro tra fondi regionali e PNRR. L’opera prevede la costruzione di un nuovo ponte a campata unica, che eliminerà le attuali pile in alveo e garantirà un miglior deflusso delle acque.





La demolizione, avviata il 12 novembre, ha coinvolto inizialmente la campata sinistra verso Riva Ligure ed è ora quasi conclusa anche quella destra, in direzione Taggia. Su entrambe le sponde sono in corso le palificazioni provvisorie, che verranno successivamente sostituite da quelle definitive, destinate a sostenere la nuova struttura.





Per evitare interferenze con il cantiere del primo lotto dedicato al rifacimento delle arginature — dove sono già state avviate le palificazioni definitive sul lato destro — la Regione ha disposto una sospensione dei lavori sul ponte dal 1° al 14 dicembre. La pausa permetterà anche di intervenire su alcuni sottoservizi elettrici non segnalati, riconducibili a Rivieracqua.





Le operazioni di demolizione delle due arcate centrali, affidate alla ditta Cema Srl, riprenderanno il 15 dicembre. Rimane confermata la conclusione dei lavori e l’apertura del nuovo ponte entro l’estate 2026.





«Si tratta di un intervento complesso ma indispensabile per la sicurezza idrogeologica del territorio», ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa del Suolo, Giacomo Raul Giampedrone, sottolineando il costante dialogo tra Regione Liguria, i Comuni coinvolti e Amaie Energia e Servizi.

