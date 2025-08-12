Chiavari: violento incendio al passo del Bocco, distrutti ettari di castagneto e faggeta, chiusa la provinciale 49 per Parma

Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di martedì nei pressi del passo del Bocco, nel Comune di Mezzanego (Genova), alle spalle di Chiavari.

Per domare le fiamme sono accorsi sul posto decine di vigili del fuoco delle squadre di Chiavari e Genova, insieme a volontari e carabinieri forestali.

La strada provinciale 49 è stata chiusa al traffico. Per raggiungere dall’entroterra ligure i comuni dell'Emilia-Romagna, è obbligatorio transitare dal passo di Cento Croci oppure dal passo del Tomarlo.

Le fiamme hanno già distrutto diversi ettari di castagneto e faggeta. Al momento non si registrano feriti né danni ad edifici. Resta ancora sconosciuta l'origine del rogo.

