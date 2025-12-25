Chiavari, uomo colpito con il taser dalla polizia: ricoverato in ospedale
di L.P.
Intervento della polizia nella notte in via Preli: un uomo in stato di agitazione è stato immobilizzato con il taser e trasportato al pronto soccorso di Lavagna per accertamenti
Momenti di tensione nella notte a Chiavari, dove un uomo è stato colpito con un taser da un agente di polizia ed è finito in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Preli.
Secondo quanto ricostruito, la polizia è intervenuta dopo una segnalazione per la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe reagito in modo violento, rendendo necessario l’uso del taser per immobilizzarlo e riportare la situazione sotto controllo.
Dopo essere stato colpito, l’uomo è crollato al suolo. Gli agenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme al personale della Croce Rossa di Chiavari, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale.
L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna, dove è stato ricoverato per accertamenti, in particolare di natura cardiologica. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:polizia
Condividi:
Altre notizie
Genova: rissa nella notte di Natale alle Erbe, ferito un uomo che tentava di calmare gli animi
25/12/2025
di Redazione
A10, Incidente tra due camion: traffico in tilt e code tra Varazze e Arenzano
24/12/2025
di Redazione