Chiavari, uomo colpito con il taser dalla polizia: ricoverato in ospedale

Momenti di tensione nella notte a Chiavari, dove un uomo è stato colpito con un taser da un agente di polizia ed è finito in ospedale. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Preli.

Secondo quanto ricostruito, la polizia è intervenuta dopo una segnalazione per la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione. Alla vista degli agenti, l’uomo avrebbe reagito in modo violento, rendendo necessario l’uso del taser per immobilizzarlo e riportare la situazione sotto controllo.

Dopo essere stato colpito, l’uomo è crollato al suolo. Gli agenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme al personale della Croce Rossa di Chiavari, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento in ospedale.

L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna, dove è stato ricoverato per accertamenti, in particolare di natura cardiologica. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti.

