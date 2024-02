Chiavari, riapertura teatro Cantero, Rossetti e Stagnaro (Azione): "Proposta Duferco accorcia costi e tempi, Regione contribuisca"

"La proposta di Duferco consente un significativo risparmio di denaro pubblico e accorcerebbe di circa un anno i tempi di progettazione per la ristrutturazione del Teatro Cantero di Chiavari con grande vantaggio per la civica amministrazione, chiediamo quindi a Regione di assecondare la richiesta dei comuni del Tigullio e impegnare risorse proprie, europee e nazionali a sostegno dell'acquisto del teatro". Lo ha detto il consigliere regionale di Azione Pippo Rossetti commentando il progetto presentato da Duferco per la ristrutturazione del teatro Cantero di Chiavari, chiuso dal 2017. Il teatro venne aperto negli anni '30 dalla famiglia Cantero e ha sempre rappresentato un importante presidio culturale per il Tigullio, a cui si somma la valenza storica dell'edificio. In futuro, grazie al progetto presentato da Duferco, potrebbe non solo tornare ad essere un cinema ed un teatro ma anche un centro polivalente culturale, di formazione e congressistico.

Gli attuali proprietari hanno dichiarato di non poter sostenere i costi necessari alla ristrutturazione: i comuni del Tigullio, con Chiavari capofila, hanno chiesto di acquistare il Cantero in modo che possa mantenere la sua funzione d'uso come centro culturale di proprietà pubblica.

"In passato c'erano state manifestazioni d'interesse per trasformare il sito in supermercati o parcheggi, possibilità che fortunatamente è sempre stata sventata dalle amministrazioni e dai vincoli dell'edificio - spiega Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure e segretario provinciale di Azione -. Il Comune di Chiavari non può predisporre progetti su un bene privato ma grazie a Duferco lo studio di ristrutturazione e riuso del Cantero è stato messo gratuitamente a disposizione della civica amministrazione. Il privato ha fatto la sua parte: adesso tocca al pubblico non perdere questa opportunità".

Azione ha depositato un'interrogazione in Consiglio Regionale per conoscere le intenzioni della Giunta Toti.