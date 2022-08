Chiavari, malore mortale al volante in pieno centro: travolge e uccide un ciclista

di Marco Innocenti

Ferita e sotto shock la moglie dell'automobilista, che viaggiava accanto al marito al momento dello schianto. Strada bloccata per alcune ore

E' di due morti e un ferito, oltre a gravi ripercussioni sulla circolazione, il pesantissimo bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 10 in pieno centro a Chiavari. Tutto è successo nel centralissimo Corso Gianelli, quando un uomo di 77 anni ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della propria auto. L'uomo si è accasciato sul volante, privo di vita, e l'auto ormai senza controllo ha investito in pieno un ciclista di 92 anni, trascinandolo lungo la strada per diversi metri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, con i medici del 118 e i volontari della Croce Verde di Chiavari e Lavagna e della Croce Rossa, oltre a polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo, sia per l'automobilista che per il ciclista non c'era più nulla da fare. Ferita, anche se in modo non grave, e sotto shock la moglie del guidatore che viaggiava accanto al marito al momento del malore mortale. E' stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.