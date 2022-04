Chiavari, idraulico di Lavagna investito da un'auto muore a 39 anni

di Redazione

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe sbucato in strada coperto da un camioncino posteggiato in seconda fila

Tragico incidente mortale a Chiavari. Un uomo di 40 anni, investito ieri pomeriggio nei pressi di corso De Michiel, è morto all'ospedale San Martino. Si tratta di Massimo Rosciglioni, 39 anni, residente a Lavagna, titolare dell'impresa Termoidraulica RM.Lascia la moglie e due figli.

Le condizioni dell’artigiano sono apparse subito gravissime, tanto che il medico del 118 ha disposto l’immediato l’arrivo di un elicottero, Grifo, atterrato nella pista di Cogorno.

Gli agenti della polizi locale stanno provvedendo ad ultimare gli accertamenti per stabilre l'esatta dimanica di quanro avvenuto.Secondo una prima ricostruzione Rosciglioni sarebbe sbucato in strada coperto da un camioncino posteggiato in seconda fila.