Rapallo, incidente fra 4 auto in A12: illesi gli occupanti ma code in entrambe le direzioni

di Marco Innocenti

Un tamponamento avvenuto sulla carreggiata sud ha causato un chilometro di coda in direzione Livorno e due chilometri in direzione di Genova

Sta causando code in entrambe le direzioni di marcia l'incidente, avvenuto intorno alle 8 del mattino sull'autostrada A12. Quattro auto, per ragioni ancora da accertare, si sono tamponate all'altezza del chilometro 29, tra Rapallo e Chiavari, ma per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito nell'urto. All'arrivo dei soccorsi e delle due squadre di vigili del fuoco, una da Chiavari e una da Rapallo, erano già tutti scesi dai veicoli ma sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Ad avere la peggio, oltre alle lamiere delle auto, è stato il traffico: da subito infatti si sono registrate code e rallentamenti nel tratto interessato. Un chilometro fra Recco e Chiavari, in direzione Livorno, e due chilometri in direzione Genova fra Chiavari e Rapallo.

[immagine d'archivio]