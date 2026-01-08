Chiavari: incendio in villetta, tre sfollati e una donna in ospedale
di Redazione
Nella frazione di Maxena. Rogo dovuto a mal funzionamento canna fumaria
Tre persone sfollate e una donna in ospedale sono il bilancio di un incendio che si è sviluppato ieri sera in una casa a due piani nella frazione di Maxena a Chiavari. Le fiamme scaturite dal mal funzionamento di una canna fumaria hanno divorato gran parte del tetto. Sul posto mezzi dei vigili del fuoco di Chiavari e di Genova , i sanitari del 118 che hanno disposto il ricovero precauzionale per una donna con crisi respiratoria provocata dall' inalazione di fumo. Oggi i tecnici valuteranno la situazione statica dell'edificio
