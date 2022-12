Chiavari, il sindaco Messuti conferma l'ordinanza che vieta l'accesso alla banchina di ponente gestita da Tigullio Shipping

Un'ispezione per fare il punto della situazione. Il sindaco di Chiavari Federico Messuti ha effettuato un sopralluogo nella banchina di ponente, gestita dalla società Tigullio Shipping e chiusa temporaneamente a causa di alcune crepe individuate dall'Autorità Marittima. Ad accompagnarlo in questa perlustrazione sono stati Luigi Giannuzzo, titolare dell'Ufficio Locale Marittimo della Guardia Costiera di Chiavari, e il dirigente dei lavori pubblici e demanio del Comune, Eric Parpaglione.

Messuti ribadisce di aver chiesto formalmente a Tigullio Shipping di procedere celermente alla verifica dello stato della banchina, in modo tale da conoscere lo stato effettivo delle criticità riscontrate, le eventuali lesioni o anomalie alla struttura: "Attendiamo, quindi, una relazione dettagliata che ne attesti le condizioni di sicurezza. Già questa mattina i tecnici incaricati dal gestore erano al lavoro per effettuare i dovuti rilevamenti, solo al termine delle operazioni saremo in grado di capire l'entità delle problematiche e quali azioni intenda mettere in campo la società." Il sindaco conferma che il Comune vigilerà sul corretto svolgimento delle procedure, anche se, per il momento, sempre in via preventiva, resta in vigore l'ordinanza che vieta l'accesso, il transito, la sosta e l'ormeggio alla banchina di Tigullio Shipping.