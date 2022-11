Chiavari, arrestata coppia di fidanzati: avevano 7 chili di hashish in casa

Durante la serata di domenica scorsa gli agenti del Commissariato di Chiavari, in due distinte operazioni, hanno tratto in arresto n 25enne e la sua fidanzata 28enne e denunciato a piede libero un ragazzo e la madre, tutti residenti nel Tigullio, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La prima coppia è stata arrestata dopo essere stata fermata mentre transitava sul lungomare di Chiavari a bordo della propria autovettura. I due sono stati controllati e trovati in possesso di mezzo chilo di hashish che avevano nascosto sotto un sedile dell’auto. Le successive perquisizioni in casa hanno portato al rinvenimento all’interno dell’abitazione del ragazzo di circa 7 chili di hashish, divisi in panetti, ovuli e cilindri, 5000 euro in contanti e varie attrezzature usate per pesare lo stupefacente e confezionarlo. Il ragazzo è in carcere, mentre la fidanzata è ai domiciliari.

Nella seconda operazione è stata effettuata una perquisizione domiciliare nell’appartamento di un giovane dove sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione e materiale utile al confezionamento. All’interno dell’abitazione non era presente il giovane che, alla vista degli agenti di Polizia si è dileguato, mentre la madre sessantenne si è rinchiusa all’interno dell’appartamento tanto che gli agenti di Polizia per entrare hanno dovuto ricorrere all’intervento dei Vigili del Fuoco. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di stupefacenti.