Chiavari, Garibaldi (Lega) sull'utilizzo della storica caserma di telecomunicazioni in località Caperana: "Impiegare gli spazi per evitare il degrado"

“Occorre evitare che il prolungato inutilizzo di gran parte dell’ampio edificio della storica caserma in località Caperana a Chiavari, che dal 1952 ospita la Scuola Telecomunicazioni Forze Armate, comporti l’avanzare di un lento, ma inesorabile degrado. Pertanto, ho presentato un ordine del giorno, collegato al bilancio regionale e approvato dall’Assemblea legislativa della Liguria, che ha impegnato la giunta ad attivarsi presso il Ministero della Difesa per chiedere che gli ampi spazi, a oggi inutilizzati, vengano impiegati adeguatamente con funzioni tali da preservare e valorizzare una struttura importante per l’intero comprensorio del Tigullio. Ricordo che parte della caserma ‘Giordano Leone’, durante la pandemia, è stata impiegata come struttura abitativa per garantire l’isolamento in quarantena dei malati Covid e, successivamente, come hub vaccinale in cui sono state vaccinate oltre 50mila persone in 6 mesi. Inoltre, nel 2007 e nel 2013 sono state sottoscritte convenzioni con le Università di Genova e di Modena nel campo della ‘cyber defence’ per formare personale altamente specializzato contro le minacce provenienti da quel settore. E’ quindi opportuno avviare ogni iniziativa utile per valorizzare adeguatamente gli ampi spazi della storica caserma di Caperana”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Sandro Garibaldi.