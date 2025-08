Chiavari, campane a lutto per Gaza in tutta la diocesi

CHIAVARI - Stasera, tutte le chiese della Diocesi di Chiavari, dalle 22, suoneranno le campane a morto per Gaza. A caldeggiare l'iniziativa ci ha pensato il vescovo di Chiavari, monsignor Giampio Devasini come gesto simbolico per rompere il silenzio, invocare il cessate il fuoco e testimoniare

vicinanza a chi soffre. "Attraverso questo gesto - spiega monisgnor Devasini - grideremo il nostro 'adesso basta' alle operazioni militari che stanno seminando morte e distruzione, fame e disperazione nella Striscia di Gaza. Il Signore, principe della pace, possa ispirare tutti a cercare il dialogo e la

riconciliazione nella consapevolezza che se è vero che 'Chi salva una vita, salva il mondo intero' è pure tragicamente vero il contrario: chi uccide un uomo uccide il mondo intero".

E a Sestri Levante, per volontà del parroco di Santo Stefano del Ponte, don Marco Torre, le campane a lutto suoneranno nonostante sia in corso da giorni, sul sagrato della stessa chiesa, una grande festa parrocchiale che segue quella già tenuta della Madonna del Carmelo. "In quei momenti fermeremo ogni attività - spiega il parroco - per impegnarci per la pace".





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.