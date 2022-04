Chiavari, auto si ribalta in A12: il guidatore trasportato al San Martino in codice rosso

di Marco Innocenti

L'incidente è avvenuto in direzione Livorno intorno alle 13: nel tratto si registra un chilometro di coda

Domenica difficile per le autostrade della Liguria. Dopo il ribaltamento di un camion frigo nel cuore della notte sul ponte San Giorgio in A10, intorno alle 13.30 si è verificato un altro incidente, stavolta sulla A12 Genova-Rosignano. Per cause ancora da chiarire, un'auto che viaggiava in direzione levante ha iniziato a sbandare ripetutamente, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata.

Il tutto è avvenuto fra i caselli di Rapallo e Chiavari e non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 e l'uomo alla guida dell'auto è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento, si registrano code e rallentamenti per un chilometro.

[Immagine d'archivio]