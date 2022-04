Camion frigo si ribalta sul ponte San Giorgio: A10 chiusa in direzione Genova

di Marco Innocenti

Chiuso al traffico il tratto compreso fra Genova Aeroporto e lo svincolo per la A7

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze almeno in termini di feriti, è alla base della chiusura del tratto di A10 fra Genova Aeroporto e lo svincolo verso la A7, in direzione Genova. Intorno alle 4 del mattino, infatti, mentre percorreva il Ponte Genova San Giorgio, un camion frigo si è ribaltato, disperdendo il proprio carico lungo tutta la carreggiata.

Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli e, come detto, non ci sono stati feriti. Anche l'autista del mezzo, pur se sotto choc, non ha riportato traumi significativi ed è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo del proprio camion. Ancora da accertare le cause dell'incidente.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche gli agenti della Polstrade ed è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di autostrada per permettere la rimozione del mezzo e la ripulitura della carreggiata dal carico disperso. Il tratto, alle 8 del mattino, risulta ancora chiuso al traffico.