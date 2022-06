Chiavari, crolla l'affluenza rispetto al primo turno: alle 19 ha votato il 24,01%

di Marco Innocenti

Alla stessa ora due settimane fa aveva votato il 34,7% degli aventi diritto. Urne aperte fino alle 23 poi via subito allo scrutinio

Affluenza ancora in calo a Chiavari dove in questa domenica si vota per il turno di ballottaggio delle amministrative 2022. Alle ore 19 aveva votato il 24,01% degli aventi diritto, ben dieci punti in meno rispetto all'affluenza della stessa ora nel primo turno di due settimane fa, quando alla stessa ora aveva votato il 34,7%.

A contendersi la poltrona di sindaco sono Federico Messuti e Mirko Bettoli, con i seggi che chiuderanno alle ore 23. Da lì, partirà subito lo scrutinio che, con ogni probabilità, non sarà particolarmente lungo e complicato visto che sulla scheda di voto compaiono soltanto i nomi dei due candidati. Nel ballottaggio, infatti, non si devono esprimere preferenze.