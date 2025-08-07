Charlize Theron compie cinquant'anni: divenne famosa per uno spot girato a Santa Margherita Ligure

Charlize Theron taglia oggi, 7 agosto, il traguardo dei 50 anni. L’attrice sudafricana è diventata nel tempo molto più che una star hollywoodiana: ballerina in origine, modella, attrice pluripremiata e simbolo internazionale di eleganza e forza. In gioventù aveva intrapreso la carriera nella danza classica, ma un infortunio la portò a cambiare strada, aprendo la porta a un percorso nel mondo della moda e, poi, del cinema.

La notorietà arrivò nel 1993 anche grazie a uno spot pubblicitario girato in Liguria, a Santa Margherita, che fece il giro del mondo negli anni '90: una scena ammiccante, con la minigonna che si sfilacciava in modo malizioso, bastò per trasformarla in un sex symbol. Ma nel corso del tempo Theron ha dimostrato di non essere solo un volto perfetto e un corpo scolpito.

Ha vinto un Oscar nel 2004 per la sua trasformazione nel film Monster e ha costruito una carriera fatta di ruoli intensi, spesso in film d’azione, dove ha saputo incarnare figure femminili forti e complesse. Oggi è anche produttrice, attivista, impegnata in cause sociali, diritti civili e empowerment delle donne.

Non ha mai nascosto il suo rapporto sereno con l’età che avanza: "Invecchiare è parte della vita – ha raccontato in un’intervista – e accettarlo è fondamentale per stare bene con se stessi". Un messaggio che ha ribadito anche in occasione della promozione di The Old Guard 2, rifiutando ogni lotta contro il tempo e promuovendo una visione più realistica e sana dell'invecchiamento.

Sul cambiamento dell’industria cinematografica è fiduciosa: “I ruoli femminili stanno cambiando, anche per le attrici over 40. Le opportunità stanno crescendo, finalmente”.

Theron ha scelto di non sposarsi e cresce da sola i suoi due figli, Jackson e August, adottati rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Si definisce completamente appagata nella sua dimensione attuale: “Non ho bisogno di avere qualcuno accanto per sentirmi realizzata”, ha detto in più occasioni.

Eppure non rinuncia alla libertà personale, nemmeno quando si tratta di relazioni. Ha fatto sorridere il pubblico raccontando, nel podcast Call Her Daddy, un episodio della sua vita sentimentale: una breve storia con un ragazzo di 26 anni. "È stata una gran bella esperienza", ha raccontato con ironia, sottolineando come avrebbe voluto vivere con più leggerezza i suoi vent’anni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.