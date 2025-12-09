Cgil Liguria annuncia presidio contro la riforma regionale della sanità

Cgil Liguria esprime una netta opposizione alla riforma del sistema sanitario proposta dalla Giunta regionale. Il sindacato denuncia la totale assenza di un confronto reale sul provvedimento, sottolineando che la nuova struttura organizzativa non sarà in grado di rispondere né alle esigenze dei cittadini liguri né a quelle degli operatori del settore.





In concomitanza con la presentazione della riforma in Consiglio regionale, prevista per il 10 dicembre, Cgil ha organizzato un presidio di protesta che prenderà il via alle 10 del mattino.





Secondo quanto riportato dal sindacato, le rare occasioni di dialogo con la Regione si sarebbero limitate a esposizioni generiche da parte del presidente, senza possibilità di entrare nel merito o avviare una reale trattativa. Per Cgil, dunque, la riforma risulta carente sia dal punto di vista dei contenuti sia nel metodo con cui è stata portata avanti.

