Cervo si rinnova con la XXXIII edizione del “Pennello d’Oro”

Tre giornate, dal 17 al 19 ottobre, ricche di eventi, laboratori, concorsi e degustazioni per un’esperienza immersiva nei carruggi e nelle piazze dell’antico borgo ligure.La storica rassegna artistica di Cervo cambia volto e si proietta verso il futuro con la XXXIII edizione del “Pennello d’Oro”, che quest’anno diventa “Estemporanea d’arte e altri linguaggi”. Non più solo pittura, ma una manifestazione che abbraccia la contemporaneità, apre a nuove forme espressive come la fotografia e la scultura, coinvolge le scuole e crea connessioni sorprendenti tra arte, bambini e vino.

Un concorso che parla tanti linguaggi - Il concorso a premi, cuore pulsante della rassegna, si rinnova: oltre alla pittura, spazio anche alla fotografia, scultura e altri linguaggi dell’arte contemporanea.

I premi previsti dal Comune di Cervo sono tre:

Sezione pittura: primo premio di 600 € e secondo di 400 €, entrambi accompagnati da una cena per due nei ristoranti locali.

Sezione altri linguaggi: premio acquisto di 200 € e una cena per due.

Due premi speciali arricchiscono il concorso:

Premio “Martina Rossi”, con coppa e riconoscimento in denaro, riservato agli studenti delle scuole d’arte.

Premio del pubblico “Annina Elena”, in memoria della figura storica della cultura cervese, recentemente scomparsa.

Ulteriori premi saranno assegnati ai giovani artisti, grazie al contributo della Pro Loco e dell’Associazione Commercianti.

Bambini protagonisti: “Raccontiamo il paese incantevole” - La manifestazione include un laboratorio creativo gratuito per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, ideato e condotto da Bianca Debernardi in collaborazione con la Pro Loco.

Divisi per fasce d’età (infanzia, primaria e secondaria), i partecipanti racconteranno con i colori e la fantasia il borgo di Cervo, in un “laboratorio a cielo aperto” che promette emozioni e divertimento. Su prenotazione.

Art & Wine: dove il gusto incontra la tela - Tra le novità più originali di questa edizione, il laboratorio “Art & Wine” unisce pittura ed enologia, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare il mondo del vino attraverso l’arte.

Guidati dall’artista Eleonora Ciribeni e da un sommelier FISAR, i partecipanti potranno degustare vini locali e lasciarsi ispirare dai profumi e dai sapori per creare la propria opera. Il costo è di 35 euro.

