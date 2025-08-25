Cerro Abajo, migliorano i due ciclisti rimasti feriti durante le prove

Migliorano le condizioni dei due ciclisti di downhill rimasti gravemente feriti sabato scorso durante le prove della gara Cerro Abajo, che si è conclusa ieri con le finali.

Entrambi erano stati trasportati in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino, per poi essere ricoverati. Uno dei rider, E.G. rimane ricoverato nel reparto Rianimazione dopo un complesso intervento chirurgico a causa di una frattura esposta ad uno degli arti inferiori, con cospicua perdita di sostanza ossea e frattura esposta pluri frammentaria di calcagno. Il ragazzo è stato prontamente stabilizzato dall’equipe diretta dal dottor Federico Santolini, coadiuvato nell’occasione dal dottor Angelo Andretta. In respiro spontaneo, è lucido e collaborante. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriore intervento chirurgico

L'latro corridore, M.B., è invece ricoverato presso il reparto di Traumatologia d’Urgenza ed è stato operato sempre dal team del dottor Santolini: 30 i giorni di prognosi, a seguito di intervento ad un polso e ad uno degli arti inferiori, per frattura esposta. Anche lui sarà sottoposto a nuovo intervento nei prossimi giorni.

