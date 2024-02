Ceranesi: pericolo crollo sulla strada di Santa Marta, nuovo stop. Traffico bloccato almeno 3 mesi 

Pesante stop per le operazioni di ritorno alla normalità della viabilità a Ceranesi e in alta Valverde. La strada provinciale 4 infatti è stata chiusa, su ordinanza di Città Metropolitana di Genova, per motivi di sicurezza nel tratto tra il bivio per via Lavaggi e Ferriera.

Cociv lunedì ha segnalato che il monitoraggio del muro d'argine e della strada all'altezza dei lavori in corso hanno dato ripetuti e crescenti segni di movimento.

“Per la sicurezza di chi percorre la strada si è reso necessario il provvedimento dell'ente proprietario, assunto col nostro pieno consenso” spiega il sindaco di Ceranesi, Claudio Montaldo.

Città Metropolitana e Comune di Ceranesi hanno chiesto a Cociv di presentare uno stringente piano di lavoro per il completamento delle opere di sostegno a monte e di messa in sicurezza dell'argine.

Per discuterne Città Metropolitana, con i Comuni di Ceranesi e Campomorone, che subirà le conseguenze del provvedimento con un maggior traffico, indice un'assemblea pubblica mercoledì 6 marzo alle ore 18 presso la palestra in località Piane.

“Sono stati invitati i rappresentanti di Cociv, affinché illustrino pubblicamente la programmazione adottata e possano direttamente rendersi conto della complessa situazione di disagio che si crea per la comunità, e agiscano conseguentemente per ridurre il più possibile i tempi per la riapertura” prosegue Montaldo.

Prime previsioni di stop nell’ordine di alcuni mesi con la grande difficoltà dei pendolari e quella economica in cui ripiomberanno le attività commerciali di Santa Marta (nella foto) che vivono del passaggio veicolare.