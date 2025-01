Centrodestra, oggi tutti da Bucci per il vertice: il presidente accelera per candidare Piciocchi

L'appuntamento è fissato in Regione per le 13 e rappresenta la classica accelerazione in stile Bucci: il presidente di Regione ha le idee chiare su chi deve sostituirlo in modo permanente alla guida del Comune di Genova e intende mettere la questione sul tavolo, nero su bianco. Sarà quindi il giorno della candidatura ufficiale di Pietro Piciocchi?

Calma - Gli allibratori quoterebbero questa ipotesi piuttosto bene: viste le premesse, è infatti decisamente improbabile che i partiti convocati in piazza De Ferrari possano già rispondere con un Sì deciso alla candidatura dell'attuale vicesindaco Reggente. Che è di gran lunga il più qualificato a ricoprire il ruolo (per titoli ed esperienza specifica) ma che qualche residuo dubbio, comunque, ancora lo solleva.

Valutazioni - I vari esponenti di partito, che pubblicamente si sono sperticati in endorsement, a telecamere spente alzano più d'un sopracciglio: ci sono quelli che dubitano delle capacità comunicative di Piciocchi (che su questo sta però facendo piuttosto bene nelle prime settimane da comandante in capo), altri notano tutte le fibrillazioni che si stanno registrando nel Consiglio comunale, con la maggioranza che ha perso i pezzi e ora, al netto di un gruppo misto non troppo ostile, ha gli stessi numeri della minoranza. C'è chi suppone che queste fughe, che Bucci ha derubricato a "scelte personali", siano in realtà causate dallo stesso Piciocchi e dai risultati di alcune scelte divisive messe in campo negli ultimi mesi da Marco Bucci.

Chi altri? - La realtà, però, è che il tempo passa e sul tavolo della coalizione di centrodestra, al di là di ipotesi piuttosto fantasiose, i nomi non abbondano. Oltre a Piciocchi, che comunque gode di ampia stima, potrebbe esserci Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e generalmente gradita dagli alleati, nonostante la sua etichetta di totiana (che ha fatto malissimo a quasi tutti gli altri). Rispetto a Piciocchi non ha esperienza a Palazzo Tursi ma ha ovviamente una marcia in più sul piano del carisma, avendo alle spalle un'importante carriera giornalistica a livello nazionale. E' molto conosciuta, è una lavoratrice instancabile: insomma, le carte da giocare in questa partita non le mancano.

Il ruolo di Bucci - Nella scelta, ovviamente, la volontà di Bucci di candidare Piciocchi peserà parecchio, così come il suo schema di alleanze: il più vicino al Presidente di Regione è tradizionalmente Edoardo Rixi che difficilmente lo contraddirà. Forza Italia, rappresentata dal Coordinatore regionale Carlo Bagnasco, non ama i berlusconiani fuoriusciti (per ovvie ragioni) ed è dunque improbabile che si metta di traverso. Fratelli d'Italia ha un ruolo importantissimo a livello nazionale ed è un incognita in quello locale: Matteo Rosso non hai straveduto per la squadra di Palazzo Tursi ma è un abilissimo tessitore e farà quel che è giusto fare per il bene del centrodestra.

C'è tempo ma non troppo - Il ticchettio dell'orologio, e le pagine del calendario che si continuano a sfogliare, suggeriscono un approccio alla Bucci: accelerare, iniziare ufficialmente la campagna elettorale (che Piciocchi ha di fatto già cominciato ma gli serve l'investitura), provare a convicere l'elettorato indeciso o quello che alle Regionali ha voltato le spalle al centrodestra. L'impressione, come già avvenuto per le elezioni in regione, è che una candidatura tiri l'altra: quando una coalizione annuncerà il suo nome, l'altra dovrà seguire a ruota. Nel frattempo politici e partiti hanno ancora un po' di spazio per traccheggiare.

