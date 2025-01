Regione, dopo giunta: edilizia ospedaliera e Trenitalia tra progetti, disagi e riforme

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Progetti ambiziosi e problemi urgenti al centro del dibattito ligure: dalla riorganizzazione dell’edilizia ospedaliera alla revisione dei servizi Trenitalia. Durante il dopo giunta, il presidente Marco Bucci, l’assessore Giacomo Giampedrone, l'assessore Marco Scajola e Massimo Nicolò hanno affrontato le sfide attuali, tra nuove infrastrutture, riforme amministrative e trasporti inadeguati.

Edilizia ospedaliera – L’assessore delegato all'edilizia ospedaliera Giacomo Giampedrone ha comunicato il nome del commissario per l'ospedale di Taggia, Silvio Falco, già direttore generale della Asl1 "Oggi completiamo il pacchetto delle nomine dei commissari per le principali strutture ospedaliere in costruzione nella nostra regione " e poi ha fatto il punto sui lavori in essere. “Il Galliera resta bloccato da ricorsi e dalla questione dello status giuridico come ente pubblico, ma confidiamo di poter partire presto”. Sull’ospedale Santa Corona, ha aggiunto: “Il progetto è più avanzato rispetto agli altri. La prima pietra sarà posata il 31 gennaio”. Per il nuovo ospedale di Taggia ci sono problemi legati agli espropri che dovrà vedere Falco.

Alisa – Sul futuro dell’azienda sanitaria Alisa, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò ha dichiarato: “Alisa dovrà essere ripensata. Non è una decisione immediata, ma parte di un percorso di riorganizzazione più ampio”. Il presidente Marco Bucci ha invece lanciato un monito: “Attenzione a eliminare il privato dalla sanità: significherebbe anche perdere i medici di famiglia, che sono privati”.

Servizi Trenitalia – L’assessore Marco Scajola ha annunciato lo stop agli aumenti tariffari e rimborsi per i cittadini: “Troppi disagi per pendolari, turisti e studenti. Il servizio non è all’altezza delle esigenze del territorio”. A fine mese, è previsto un incontro con Trenitalia, RTI e il governo per discutere le alternative in vista dei cantieri estivi che interesseranno il trasporto ferroviario.

Il presidente Bucci ha poi confermato Paolo Gallo alla direzione di Arte Genova.

