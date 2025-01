Liguria: stop ad aumento tariffe ferroviarie. Scajola: "Chi ha già pagato sarà rimborsato da Trenitalia"

Il previsto aumento delle tariffe di Trenitalia per la Liguria nel 2025 è stato sospeso. Lo ha comunicato l’assessore ai Trasporti, Marco Scajola, dopo la riunione della giunta odierna. Il blocco riguarda anche il rimborso parziale per chi ha già acquistato abbonamenti o biglietti a tariffa maggiorata del 2,5%.

Scelta - L’annuncio arriva in un momento in cui molti cittadini liguri si trovavano di fronte all’imminente rincaro delle tariffe dei trasporti ferroviari, previsto per il 1 gennaio 2025. "Abbiamo deliberato lo stop all'aumento delle tariffe, formalizzando la nota del 30 dicembre", ha spiegato Scajola. Con questa decisione, non solo viene evitato l’incremento dei costi, ma i cittadini che avevano già acquistato biglietti a prezzo maggiorato riceveranno un rimborso proporzionale.

Motivazioni - Secondo l’assessore Scajola, la principale ragione per il blocco delle tariffe è la qualità insufficiente del servizio attuale. "Il servizio al momento non è all'altezza delle esigenze del territorio", ha dichiarato Scajola. I continui disagi e i disservizi, con una gestione non ottimale anche dei veicoli sostitutivi, hanno spinto la giunta regionale a prendere questa misura. A ciò si aggiunge il timore che i disagi possano aumentare con l’avvio dei lavori infrastrutturali previsti nel 2025.

Disagi – I disagi registrati sui treni liguri, tra ritardi e cancellazioni, sono da tempo oggetto di lamentele da parte dei pendolari. La gestione dei servizi sostitutivi, come le corse in autobus, non è riuscita a compensare efficacemente i disagi causati dalle problematiche ferroviarie. L’assessore ha sottolineato che, proprio a causa di questi problemi, la Regione sta studiando le penalità da applicare a Trenitalia per il mancato rispetto degli standard di servizio. La sospensione dell’aumento tariffario si inserisce quindi in un contesto di forte criticità e richiesta di miglioramenti.

Lavori 2025 – Nel 2025, la Liguria sarà coinvolta da importanti cantieri ferroviari, che implicheranno inevitabili disagi per i viaggiatori. "Siamo molto preoccupati per i lavori previsti in estate, anche in Lombardia, e per gli effetti che avranno sul nostro territorio", ha dichiarato Scajola. A fine mese è previsto un incontro tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’amministratore delegato di RFI, l’amministratore delegato di Trenitalia e il viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi. L’obiettivo dell’incontro sarà chiarire quali alternative verranno proposte ai cittadini durante il periodo dei lavori. "Dobbiamo sapere per tempo come gestire i flussi di viaggiatori e turisti", ha concluso l’assessore.

















