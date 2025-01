Genova: consiglio comunale chiede riapertura stazione carabinieri a Pontedecimo e San Quirico

Il Consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione per la riapertura della stazione dei Carabinieri a Pontedecimo e San Quirico, una decisione che risponde alle crescenti preoccupazioni di cittadini e commercianti, preoccupati per l'incremento della microcriminalità nella zona. La proposta, avanzata dal consigliere Alessio Bevilacqua (Lega), mira a rafforzare la sicurezza in un'area che da anni lamenta una carenza di controllo.

Sicurezza – Il territorio di Pontedecimo e San Quirico, che conta oltre 12.000 abitanti, è stato senza un presidio di polizia locale dal 2006, anno della chiusura della stazione dei Carabinieri. Una situazione che ha lasciato un vuoto significativo, aggravato dalla difficoltà di gestire la sicurezza a causa della complessità morfologica della Val Polcevera. "La chiusura della stazione dei Carabinieri ha creato un vuoto importante in due quartieri che, senza un presidio locale, hanno visto crescere episodi di microcriminalità", ha sottolineato Bevilacqua.

Difficoltà logistiche – Attualmente, la zona è sotto la competenza della stazione di Bolzaneto, situata a Rivarolo, che copre un vasto territorio con una configurazione topografica che rende difficile un controllo capillare. La distanza tra i vari centri e la distribuzione delle risorse rende difficile per le forze dell'ordine garantire una presenza costante. "Le difficoltà logistiche e la complessità del territorio impediscono un controllo efficace, ed è per questo che la riapertura della stazione risulta fondamentale", ha aggiunto Bevilacqua.

Il sostegno dei cittadini – La mozione ha ricevuto il supporto di una parte consistente della popolazione locale, in particolare commercianti e residenti, che da tempo chiedono maggiore sicurezza. L’aumento di piccoli furti, atti vandalici e altri crimini minori ha spinto la comunità a fare pressione per il ritorno di una stazione dei Carabinieri. "Questa iniziativa risponde alle necessità dei cittadini, che vogliono un presidio fisico sul territorio per sentirsi protetti", ha dichiarato il consigliere della Lega.

Priorità - Per Bevilacqua, la sicurezza rappresenta una priorità assoluta, tanto per la sua parte politica quanto per il benessere delle persone che vivono a Genova. "Con questa mozione, non vogliamo solo risolvere una questione di ordine pubblico, ma anche dimostrare concretamente l’impegno della Lega per la protezione dei cittadini", ha concluso.

