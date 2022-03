Celle Ligure, operaio investito da un'auto sull'Aurelia. E' grave

di Redazione

L'uomo era impegnato in un cantiere nei pressi della galleria di Capo Torre quando è stato travolto dalla vettura. Trasportato al Santa Corona in elicottero

Stava lavorando in un cantiere sull'Aurelia, nei pressi della galleria di Capo Torre, che segna il confine tra il territorio di Celle Ligure e quello di Albisola Superiore. E' stato travolto da un'auto. Subito soccorso, è stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure, dove è entrato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Ancora da definire la dinamica dell'incidente, avvenuta poco prima delle 13.

I rilievi delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente hanno determinato lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.