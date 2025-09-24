Cds Casa della Salute, taglio del nastro per la nuova sede di Genova Molassana

Cds Casa della Salute ha inaugurato oggi, in via Bernardini 19 a Genova Molassana, la sua 38a struttura tra Liguria, Piemonte e Sardegna (prossimamente il Gruppo si espanderà anche in Valle d'Aosta). La struttura, la prima realizzata completamente ex novo, è frutto di un'opera di rigenerazione urbana.

"Un nuovo e grande motivo di orgoglio", ha sottolineato l'amministratore unico Marco Fertonani.





Ecco il video servizio che riassume la giornata trasmessa in diretta da Telenord.

