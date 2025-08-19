Cattura della CO2, accordo Eni-Gip per l'ingresso nella Holding di stoccaggio

La Global Infrastructure Parteners (Gip), società di BlackRock che investe nel settore delle infrastrutture, ha firmato un accordo con Eni per l'ingresso nel capitale sociale di Eni Ccus Holding, la società leader per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio di emissioni carboniche. Lo rende noto la società italiana. Eni Ccus Holding nasce con l'obiettivo di massimizzare il potenziale industriale e la valorizzazione dei progetti Ccus di Eni ed ha anche il diritto di acquisire il 50% detenuto da Eni nel progetto di stoccaggio previsto in Italia a Ravenna.

Lo sviluppo - "La decisione di consolidare il nostro portafoglio globale Ccus in un'entità dedicata e l'ingresso di Gip come partner strategico - ha affermato l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi - rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di fornire soluzioni di decarbonizzazione su larga scala e tecnicamente avanzate. Lo sviluppo del nostro modello satellitare applicato alle nostre attività legate alla transizione energetica prosegue quindi con successo, confermando la loro notevole attrattiva in termini di potenziale di crescita e creazione di valore attraverso l'attrazione di capitali allineati, nonché la loro efficacia nella riduzione delle emissioni".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.