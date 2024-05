Castiglione Chiavarese, riaperta a senso unico alternato la Statale 523

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stata riaperta a senso unico alternato la strada statale 523 Sestri Levante-passo di Cento Croci interrotta ieri mattina per la caduta di un enorme masso sulla carreggiata tra le località di Casali e San Pietro in comune di Castiglione Chiavarese. Uomini e mezzi dell Anas hanno lavorato ininterrottamente per sgretolare il macigno e liberare la strada da tonnellate di detriti caduti dalla collina dopo aver divelto le reti di protezione.

L'importante arteria di collegamento dalla costa all'entroterra è fondamentale per tutti i comuni dell' alta val Petronio e val di Vara ed i disagi sono stati enormi per studenti e pendolari verso le grandi fabbriche di Riva Trigoso, Fincantieri e Arinox in particolare, oltre che per il trasporto urbano. L'impianto semaforico che regola il senso unico alternato, fanno sapere i tecnici dell' Anas restera' fino alla fine dei lavori di messa in sicurezza del versante.