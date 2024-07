Caso Toti: venerdì interrogatorio di garanzia in videocollegamento da caserma GdF della Spezia

E' fissato per domani, venerdì 19 luglio alle 13, l'interrogatorio di Giovanni Toti dopo la nuova misura cautelare per finanziamento illecito. Il presidente sarà in video collegamento in caserma a Spezia mentre il suo avvocato Stefano Savi sarà collegato da Genova.

Il legale ha intanto presentato una nuova istanza al giudice per l'incontro con il ministro Matteo Salvini, che era in programma per domani. Con ogni probabilità Toti si avvarrà della facoltà di non rispondere.

Il legale di Toti ha chiesto anche di considerare l'eventualità di fare l'incontro con il vicepremier Salvini da remoto "ove i magistrati lo consentano tenuto conto degli impegni dell'alta carica istituzionale". Gli incontri on line erano stati già chiesti per i primi faccia a faccia ma il giudice li aveva già esclusi visto che non possono essere controllati.