Caso Toti, Spinelli a Signorini: "Smetti di piangere, ti trovo lavoro"

"Paolo Emilio Signorini era disperato perché gli finiva il lavoro. Gli ho detto: 'smettila di piangere, te lo troviamo un posto di lavoro'." È quanto ha detto Aldo Spinelli, l'imprenditore ai domiciliari insieme al presidente Giovanni Toti, nel corso del suo interrogatorio davanti al giudice Paola Faggioni. Spinelli si riferiva alla promessa fatta al presidente dell'Autorità portuale di trovargli un posto di lavoro a Roma da 300 mila euro. Per l'accusa sarebbe stato una delle tante promesse in cambio di favori in porto.

"Signor giudice io gli ho spiegato: siamo 18 dirigenti di cui il più giovane sono io che ho 85 anni, un posto di lavoro te lo troviamo stai tranquillo, non ti preoccupare. Cosa pensi al domani? Pensa a oggi", ha continuato Spinelli nell'interrogatorio.

"Era preoccupato perché si stava costruendo una vita con la sua fidanzata per questo era preoccupato del domani", ancora. "Ma io gli ho detto: tu hai lavorato alla Banca d'Italia, al ministero dei Trasporti, hai fatto scuole in Svizzera... Gente come te non se ne trova in giro da nessuna parte professionalmente".