Caso Toti, Salvini: "Non vedo il motivo per fermare le grandi opere"

"Io continuo a pensare che Giovanni Toti abbia ben governato la Liguria e non vedo il motivo per il quale si dovrebbe fermare l'iter di determinate opere. Se lo facessi farei un dispetto ai genovesi". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Pisa a un'iniziativa elettorale della Lega riferendosi alle indagini in corso e, in particolare, ai lavori per la diga di Genova.

"Per questo mi sento di promettere a tutti gli amministratori italiani ma anche a tutti i cittadini - ha concluso - che dopo il voto europeo tornerò a Pisa come in altre città per discutere di questioni infrastrutturali e tutte le opere piccole e grandi che rappresentano un volano di sviluppo economico per i territori".