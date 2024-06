Caso Toti, Salvini: "Domiciliari a oltranza? Roba sovietica"

"In Liguria è ai domiciliari da mesi un governatore eletto più volte dai cittadini che in 9 anni ha cambiato il volto della sua regione. Non conosco bene le carte ma ho letto che su di lui ci siano state intercettazioni per 4 anni, non credo sia sano. È normale che uno venga intercettato per anni e poi in campagna elettorale gli arrivino le misure cautelari? Ma l'hai intercettato per 4 anni?".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando del governatore Giovanni Toti durante la presentazione del libro "Il verminaio" sui temi della giustizia in corso a Roma. E sull'ipotesi che continuino i domiciliari a meno che Toti non si dimetta, Salvini ha aggiunto che "sarebbe un precedente drammatico. Finché può andare avanti la restrizione della libertà? A oltranza? Ma è una roba sovietica".