Caso Toti, presidente Meloni: "Misure cautelari, guarda caso, in campagna elettorale"

"Mi piacerebbe in futuro, non solo per Giovanni Toti ma per qualsiasi italiano, che tra quando viene formulata una richiesta di misure cautelari e quando viene eseguita, non passassero mesi per poi magari eseguirla guarda caso in campagna elettorale. Perché se c'è il rischio di reiterazione del reato, come è stato detto, va fermato subito, non dopo mesi magari in campagna elettorale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Ecco, quando avremo un sistema così - ha aggiunto riferendosi alla riforma della giustizia appena varata - forse le cose funzioneranno meglio"