Caso Toti, Pd: "Presidente porto, nomina si faccia subito per risollevare Genova da discredito"

"Il presidente facente funzioni Alessandro Piana, conferma quello che affermiamo da tempo: la nomina del nuovo presidente dell'Adsp del Mar Ligure Occidentale si può fare in tempi rapidi, e si poteva fare già a fine 2023 come avevamo chiesto con forza. A differenza di quanto sostenuto da Rixi nelle sue ultime dichiarazioni, che parlava di una nomina nel 2025". Lo scrivono in una nota Davide Natale segretario Pd Liguria e Roberto Arboscello consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione.

"Piana però - prosegue la nota - attribuisce per questa nomina un ruolo al Comune di Genova che invece non è previsto da nessuna norma, un'invenzione tutta sua che dimostra come questa maggioranza di centrodestra e chi la guida non abbia le competenze per governare anche le procedure e i ruoli più semplici. Sappiamo che in questi anni in porto vigeva il detto: 'non si muove foglia che Bucci non voglia', ma ora è il momento di tornare al normale e corretto funzionamento delle istituzioni, ciascuno responsabile delle proprie competenze e in piena e trasparente collaborazione tra loro".

"Per quanto riguarda i requisiti del presidente, sottolineati anche da Piana - conclude la nota - saremo intransigenti. Il nuovo presidente dovrà essere di altissimo profilo, per risollevare l'Autorità di Genova e Savona dal discredito e dall'impasse in cui la destra e i suoi accoliti l'hanno gettata".