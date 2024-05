Caso Toti, M5S: "Inchiesta dimostra che Commissione Covid è indegno teatrino"

"Siamo indignati dalle notizie riguardanti l'allargamento dell'indagine che riguarda il Presidente della Regione Liguria Toti. Secondo le nuove accuse, il governatore dovrebbe rispondere anche di presunti finanziamenti illeciti da parte di imprenditori del mondo della sanità privata e, cosa forse ancor più grave, di aver fornito alla struttura commissariale dati gonfiati sui contagi Covid in modo da avere più vaccini. Se le accuse dovessero essere confermate, si tratterebbe di una condotta gravissima e inaccettabile. Ma sarebbe anche l'ennesima dimostrazione della comunione d'intenti tra questa destra e la sanità privata e della strumentalizzazione portata avanti dalla maggioranza attraverso la Commissione d'inchiesta sul Covid, usata solo come clava contro l'opposizione e non come reale strumento di indagine". Lo scrivono in una nota congiunta i Parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

"Notizie come quella dell'inchiesta su Toti, infatti, rendono sempre più evidente la faziosità che sta alla base della scelta di escludere le Regioni dall'ambito d'indagine della Commissione. Noi crediamo che i cittadini italiani, che durante la pandemia hanno fatto enormi sacrifici e dimostrato grande responsabilità, meritino un'inchiesta seria - conclude la nota - e non un vergognoso e indegno teatrino messo in piedi per colpire Conte e per nascondere la polvere delle Regioni sotto il tappeto".