Caso Toti: inchiesta entra nelle settimane decisive

Le prossime settimane saranno decisive per l'inchiesta che dal 7 maggio ha mandato in crisi la Regione Liguria e portato agli arresti domiciliari il presidente Giovanni Toti. Domani verrà deciso il nuovo calendario degli esami dei pochi testimoni ormai rimasti da sentire come persone informate sui fatti. Sempre domani i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde manderanno il parere al giudice Paola Faggioni sull'istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata, tramite l'avvocato Sandro Vaccaro, da Aldo Spinelli. L'imprenditore ha sottolineato come non sussistano più le esigenze cautelari visto che si è dimesso da tutte le cariche societarie e che sono stati interrogati i testimoni, almeno quelli più importanti, di tutta la vicenda.

In questi giorni sono stati sentiti anche diversi dirigenti e funzionari della Regione. Venerdì verrà discusso il ricorso fatto, tramite gli avvocati Enrico e Mario Scopesi, dall'ex presidente dell'Autorità portuale Paolo Emilio Signorini (l'unico in carcere). Il collegio, presieduto dal giudice Massimo Cusatti, dovrà decidere entro il 2 luglio. L'8 luglio verrà discusso l'appello presentato dai fratelli Maurizio e Angelo Testa (avvocati Maurizio Mascia, Gennaro Velle, Celeste Pallino e Stefano Vivi) per attenuare la misura dell'obbligo di dimora. Non è stata ancora fissata l'udienza per Toti che comunque potrebbe essere calendarizzata tra l'8 e il 10 luglio.