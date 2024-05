Caso Toti, Ilaria Cavo: "Avvisai il presidente che i fratelli Testa non mi piacevano"

"Avvisai il presidente che i fratelli Testa non mi piacevano". E' quanto detto dalla deputata Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti per la Liguria, nel corso della sua audizione come persona informata dei fatti. La giornalista è stata sentita in caserma nei giorni scorsi dal sostituto procuratore Federico Manotti (che insieme al collega Luca Monteverde ha coordinato le indagini) nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha portato ai domiciliari il governatore. I fratelli Testa, Angelo Arturo e Italo Maurizio, sono indagati anche loro per voto di scambio aggravato dall'aver agevolato la mafia. Per gli inquirenti i due gemelli sarebbero stati i referenti di un clan mafioso e avrebbero convinto la comunità riesina a votare il partito di Toti e i suoi candidati (tra cui la stessa Cavo) in cambio di posti di lavoro.

La parlamentare ha ammesso di averli conosciuti in un ristorante nei pressi di Bergamo mentre andava in settimana bianca. Si offrirono di aiutarla chiedendo a loro volta una mano per avere posti di lavoro "magari dentro Autostrade". Cavo, ha spiegato in caserma, "nei mesi successivi si fecero troppo insistenti, si comportavano in una maniera che non mi piaceva affatto". Per questo chiamò prima l'onorevole Alessandro Sorte, che aveva fatto da tramite, e poi avvisò lo stesso Toti che quei due non le "piacevano". Un avvertimento, secondo gli inquirenti, non colto dal presidente. In un'intercettazione tra i due fratelli raccontano come Toti li avesse presi sottobraccio durante un evento elettorale chiedendo di "aiutare comunque" la Cavo visto che loro erano "dei bulldozer".