Caso Toti, giorno 15: il punto. Giovedì interrogatorio. 55mila euro su conto privato. Signorini, sequestrati 70mila euro. Resta interdizione Moncada

Il giorno 15 di inchiesta è la vigilia dell'interrogatorio di Giovanni Toti, che dovrà spiegare il passaggio di 55mila euro dal conto di partito a quello personale. Sequestrati 70mila euro a Signorini. Confermata misura interdittiva per Moncada (Esselunga).

INTERROGATORIO - Previsto nella mattinata di giovedì 23 maggio l'interrogatorio di Giovanni Toti da parte dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti. Non ancora fissata la sede del confronto, al termine del quale il presidente della Regione potrebbe chiedere la revoca della misura cautelare, che lo vede ai domiciliari dall'8 maggio.

55MILA EURO 'SOSPETTI' - Il governatore potrebbe essere chiamato a chiarire, tra l'altro, un nuovo aspetto emerso dagli atti, ovvero il passaggio di 55mila euro dal conto corrente del suo comitato politico a quello personale, aperti presso due istituti bancari diversi. Gli inquirenti vogliono capire le ragioni di questo movimento di denaro.

SEQUESTRATI 70MILA EURO A SIGNORINI - "A Signorini sono stati sequestrati 70 o 80 mila euro sul conto. Non è vero che non aveva nulla". Così l'avvocato Enrico Scopesi che difende l'ex presidente dell'autorità portuale di Genova ed ex ad di Iren Emilio Paolo Signorini, in carcere dal 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il legale ha ribadito ai pubblici ministeri, in queste ore, la disponibilità a farsi sentire come aveva già detto al gip prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Non è però stata ancora fissata una data.

CONFERMATA MISURA INTERDITTIVA PER MONCADA - Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha respinto l'istanza di revoca della misura interdittiva disposta nei confronti di Francesco Moncada, ex consigliere del cda di Esselunga. Moncada è coinvolto nell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari, dal 7 maggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il manager aveva reso spontanee dichiarazioni davanti al giudice, affermando la propria innocenza e di aver agito "sempre nel pieno rispetto della legalità e in assoluta trasparenza".