Caso Toti, Fratoianni (Sinistra Italiana): "E' ora di dissequestrare la Liguria"

"Finalmente andiamo in piazza insieme e per dire una cosa semplice: la Regione Liguria deve essere dissequestrata e la parola ridata ai cittadini. La situazione di cui la Liguria è ostaggio va avanti da troppo tempo, è giusto dare un segnale e farli insieme". Lo ha detto Nicola Fratoianni dell'alleanza Verdi Sinistra in un'intervista al Secolo XIX, alla vigilia della manifestazione unitaria delle opposizioni e della società civile che domani vedrà in piazza a Genova Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni.

"Dovrebbe essere evidente a tutti - prosegue il leader di SI - che se dopo più di due mesi questa situazione è destinata a continuare crea un danno ai liguri, un danno che si può evitare solo sul presidente si dimette, perché evidente che questo stallo non è sostenibile per la politica e per le istituzioni".

"Penso - ha sottolineato Fratoianni - che sia giusto che le opposizioni in questo Paese debbano prendere l'iniziativa, il nostro contributo deve essere quello di avanzare proposte aperte a tutte e a tutti anche a chi non ci sarà domani in piazza. Si costruisce una proposta politica per la regione e sulla trama di quella che ci unisce per il Paese: la difesa della sanità pubblica, il lavoro e la sua dignità, la cura e la difesa del territorio ancor di più in una regione fragile come questa, la contrapposizione alle politiche della destra. La definizione di un programma per la Liguria ora è compito per le forze politiche locali e delle realtà civili - conclude Fratoianni - che si sono opposte a Toti e al suo modello ma gli assi su cui svilupparla ci sono e sono questi".

La manifestazione è prevista per domani alle 17,30 in piazza De Ferrari a Genova. A parlare ci saranno i leader nazionali dei partiti di opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e lo stesso Fratoianni.