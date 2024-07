Caso Toti e sit in della sinistra, Cavo e Bozzano: "Manifestazione all'ombra, i liguri dicono no al giustizialismo"

"Il centrosinistra scende in piazza per riempire solo la parte all’ombra di De Ferrari: non valeva la pena evidentemente soffrire un po’ di caldo per riconsegnare la Liguria a chi vuole riportarla indietro di 20 anni. Lo hanno capito anche i liguri che non si sono piegati al giustizialismo miope dell’opposizione – peraltro spaccata anche in questa occasione –, pronta solo a spazzare via ogni principio di garantismo, di presunzione di innocenza e di democrazia. E intanto il gongolare per gli ultimi accadimenti, tutti da dimostrare, non può che far male alla Regione.

Di certo lo fa a questa opposizione che dal palco dice cose tutte diverse. Con Conte che intuisce il flop e dice che la manifestazione "non è per chiedere le dimissioni di Toti" e Bonelli che lo smentisce subito al grido di " a casa, a casa". Con Elly Schlein che prova a darsi un'altra possibilità, ripetendo che questa è sì "una bellissima piazza', ma si autoconsola dicendo che "ce ne saranno altre". Poche idee e ben confuse per chi ha tentato di tenersi unito grazie al giustizialismo.

Come è stato autorevolmente osservato, portare la gente in piazza contro un uomo ferito e impossibilitato a reagire non è fare politica, è commettere un'infamia.

Ora attendiamo dichiarino essere scesi in piazza in oltre 1500... Benissimo. Ma l'altro milione e mezzo di abitanti liguri, dov'è?

Dal canto nostro, rimaniamo fiduciosi che la verità emergerà e che il presidente Toti potrà continuare a guidare la Liguria verso un futuro prospero e sicuro". Così la coordinatrice regionale della Lista Toti, Ilaria Cavo e il capogruppo in regione Alessandro Bozzano commentano la manifestazione del centrosinistra in Piazza De Ferrari.