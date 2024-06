Caso Toti, Balleari (FdI): "Opposizione contraddittoria, in Basilicata ha difeso Pittella"

"Le persone sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, l'opposizione in Liguria è schizofrenica, in Basilicata difese il presidente della Regione Marcello Pittella quando venne arrestato nell'inchiesta per la sanità e poi assolto, invece in Liguria chiede di sfiduciare Toti, se non fosse un momento serio ci sarebbe da ridere". Lo dichiara il capogruppo di FdI Stefano Balleari in aula nella seduta del Consiglio regionale della Liguria con all'ordine del giorno la mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Giovanni Toti agli arresti domiciliati dal 7 maggio scorso

"Il centrodestra ha restituito dignità alla Liguria, - continua Balleari - una Regione in cui le Giunte di centrosinistra hanno fatto per anni gli affari loro e oggi ci accusano di 'fallimento conclamato'. Conclamato da chi? Da loro. Io penso sempre che la parola finale la debbano avere i cittadini e non mi sembra che la Liguria sia bloccata".