Caso Toti: a Signorini sequestrati 70mila euro

"A Signorini sono stati sequestrati 70 o 80 mila euro sul conto. Non è vero che non aveva nulla". Così l'avvocato Enrico Scopesi che difende l'ex presidente dell'autorità portuale di Genova ed ex ad di Iren Emilio Paolo Signorini, in carcere dal 7 maggio nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il legale ha ribadito ai pubblici ministeri, in queste ore, la disponibilità del suo assistito a farsi sentire come aveva già detto al gip prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Non è però stata ancora fissata una data.