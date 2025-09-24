Caserta: consegnati ad AIR Campania 20 nuovi autobus elettrici

Presso la sede operativa di AIR Campania a Caserta, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Commissione regionale Trasporti, Luca Cascone, e l’Amministratore unico di AIR Campania, Anthony Acconcia, hanno partecipato alla consegna, da parte di ACaMIR, dei nuovi autobus.

Si tratta di 20 veicoli elettrici, che nei prossimi giorni entreranno in servizio nel circuito urbano del bacino di Caserta.

I nuovi e-Atak della Karsan garantiscono efficienza, sicurezza, comfort e accessibilità. Lunghi 8 metri e con pianale ribassato, possono ospitare fino a 50 passeggeri, di cui 18 seduti. Sono equipaggiati con un motore elettrico da 230 kW, batterie agli ioni di litio da 220 kWh e un’autonomia di circa 300 km. La ricarica completa richiede tra le 3 e le 5 ore, a seconda del sistema utilizzato.

Gli autobus sono dotati di telecamere, conta passeggeri e del Sistema Intelligente di Trasporto della Campania (ITS-C), che consente il monitoraggio in tempo reale della flotta, oltre al sistema di infomobilità per fornire ai cittadini informazioni sugli orari del trasporto pubblico.

Nel suo intervento, il manager di AIR Campania, Anthony Acconcia, ha evidenziato «l’impegno della Regione Campania, grazie al quale sta avanzando il programma di ringiovanimento della flotta, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e garantire una mobilità di qualità ai cittadini».

Negli ultimi quattro anni sono stati consegnati ad AIR Campania quasi 500 nuovi autobus, per un investimento complessivo di 102,5 milioni di euro. L’azienda regionale di TPL ha rinnovato circa il 60% del parco mezzi. Oggi la flotta conta più di 800 autobus, oltre la metà dei quali rispetta standard emissivi avanzati.

