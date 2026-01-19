Casarza Ligure: Villa Sottanis riapre il Laboratorio di scrittura creativa con Debora Lambruschini
di v.f.
Dopo il successo delle prime due edizioni, entrambe rapidamente sold out, l’Associazione Culturale Lo Stregatto rilancia il Laboratorio di scrittura creativa a Villa Sottanis, con inizio previsto per domani, martedì 20 gennaio.
Il corso, condotto dalla dott.ssa Debora Lambruschini — editor e docente di scrittura, letteratura e critica letteraria — propone un percorso immersivo nel mondo della narrazione. Non è rivolto solo a chi già scrive o desidera avvicinarsi alla scrittura, ma anche a chi vuole sviluppare una lettura più consapevole e approfondita dei testi.
“Scrivere significa prima di tutto imparare a osservare e a dare forma al pensiero,” sottolinea Lambruschini. “Dopo l’entusiasmo delle prime due edizioni, torniamo in biblioteca per offrire uno spazio di sperimentazione dove tecnica e creatività si incontrano, trasformando l’intuizione in narrazione.”
